Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.'nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.





Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.