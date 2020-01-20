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Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Aleyna Tilki, Milano'ya uçmak için gittiği İstanbul Havalimanı'nda olay çıkardı. 10 gün önce yaşanan hadisede bir yolcu ve hakaret ettiği iddia edilen bir özel güvenlik görevlisinin şikayeti üzerine havalimanı polis merkezinde ifade veren 19 yaşındaki Aleyna Tilki hakkında, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından soruşturma açıldı. Tilki ifadesinde şikayetçilerle uzlaşmak istediğini söyledi.

20.01.2020 09:32 - Son Güncelleme: 20.01.2020 09:43
Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Şarkıcı Aleyna Tilki 9 Ocak 2020 günü İtalya'ya gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda aynı uçağa binmek için bekleyen Ünal A. ile tartışmıştı. Tilki, A.'nın şikayetçi olacağını söylemesi üzerine polis çağırması gerektiğini belirten güvenlik görevlisi Neslihan Ö. ile de tartışmıştı.

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Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Olayın ardından ifadesinin alınması için havalimanı içindeki polis merkezine götürülen Tilki, ifade verdikten sonra uçağa binmemiş ve evine geri dönmüştü. Daha sonra sosyal medya üzerinden yazılı bir açıklama yapan şarkıcı, isim vermeden Ünal A.'nın üzerine yürüdüğünü, şiddet görmekten korktuğu için kendisini koruduğunu söyledi.

Bir süre ifade işlemleri için polis merkezinde kalan ünlü şarkıcı, işlemlerin ardından uçuşunu iptal etti. Şarkıcı daha sonra havalimanından ayrıldı.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Yaşanan olay sonrası şarkıcıdan şikayetçi olan Ünal A. ifadesinde bavulunu X-Ray cihazına koymak için sıra beklediği sırada Aleyna Tilki'nin sırayı beklemeden önüne geçip bavulunu cihaza koyduğu için uyardığını söyledi.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Uyarısı sonrası Tilki'nin kendisine dönerek küfür ettiğini ve "Seni buradan aldırırım" diye tehdit ettiğini belirten A., Tilki'den şikayetçi oldu. Tilki, A.'nın polis çağırılmasını istemesine rağmen olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı iddia edildi.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

Güvenlik görevlisi Neslihan Ö. de, Tilki'yi durdurmaya çalıştı. Neslihan Ö. de hakaret ettiği için şarkıcıdan şikayetçi oldu.Alınan ifadeler sonrası Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Aleyna Tilki hakkında, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmaya konu suçların Uzlaştırma Bürosu'nun yetki alanına girmesi sebebiyle uzlaşmak isteyip istemediği sorulan Tilki, taraflarla uzlaşmak istediğini söyledi.

Son dakika haberi: Aleyna Tilki'ye büyük şok! Soruşturma açıldı

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