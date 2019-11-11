Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şok iddia: Cinsel içerikli videolar ve... 11.11.2019 18:10

Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında bir kanalda yayınlanan magazin programında öyle bir iddia ortaya atıldı ki, yer yerinden oynadı! 83 yaşındaki Taş Bebek lakaplı Gönül Yazar, evliliğe yeşil ışık yaktığını, "İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum." sözleriyle duyurmuş ve kendisinden yaşça küçük yönetmen sevgilisi Rüzgar Maden ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanan bir kadın, Rüzgar Mağden'in bir arkadaşına cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderdiği iddiasında bulununca yer yerinden oynadı. Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına katılan Rüzgar Mağden, öfkesini programda dile getirdi. Söylediklerinden dolayı sesi canlı yayından alınan Rüzgar Mağden hakkında yaşanan son dakika iddiaları gündeme bomba gibi düştü!

Taş Bebek Gönül Yazar'ın kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi hakkında ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan kadın, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şoke eden iddialarda bulundu.

Bir kanalda yayınlanan magazin programına katılan bir kadının iddiaları ortalığı karıştırdı. Arkadaşına cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar gönderdiğini ileri süren kadın aynı zamanda Gönül Yazar'ı da kandırdığını söyledi. Rüzgar Mağden ise o iddialara yanıt vermek için programa katıldı. Öfkeden deliye dönen adamın sesi canlı yayından alınmak zorunda kaldı.

Usta sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden ile aşk yaşamaya başladı. İlişkileriyle kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Mağden'in bir kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiği iddia edildi. Olay sonrası canlı yayına bağlanan Mağden, sinirlerine hakim olamayınca sesi yayından alındı.

"ARKADAŞIMA CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAF VE VİDEO GÖNDERDİ"

Programa bağlanan bir kadın; Rüzgar Mağden'in 2 sene önce Doğa isimli birinin hayatına girerek ona cinsel içerikli video ve fotoğraflar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını ve Doğa'nın evlenmek üzere olduğu kişiyle arasını açtığını söyledi. Yayına bağlanan kadın, aynı zamanda Rüzgar Mağden'in hasta ruhlu bir kişi olduğunu da iddia etti.

CANLI YAYINDA ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Hakkındaki iddialardan sonra telefonla canlı yayına bağlanan Rüzgar Mağden, ise bir kadınla konuştuğunu ancak konuştuğu kişinin sahne bir fotoğraf üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu söyledi. Konuştuğu kadına cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini kabul eden Mağden, Gönül Yazar'la aşk yaşamaya başladıktan sonra mutluluğunu elinden çalmak istediklerini iddia etti. Hakkındaki iddialardan sonra sinirlerine hakim olamayan ve öfkeden deliye dönen Mağden'in konuşmaları ise söylediklerinden dolayı canlı yayına verilmedi.

"GÖNÜL YAZAR'I KANDIRIYOR"

Mağden'in açıklamalarından sonra yeniden programa bağlanan kadın "Rüzgar Mağden arkadaşımı sosyal medya üzerinden taciz etti. 85 yaşındaki Gönül Yazar'ı da kandırıyor." dedi.