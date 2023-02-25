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Haberler Magazin Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ferdi Sancar, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Ferdi Sancar aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. 42 yaşındaki Sancar'ın memleketini duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Ferdi Sancar'ın memleketi...

takvim.com.tr
25.02.2023 20:37 - Son Güncelleme: 25.02.2023 20:37
Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Gönül Dağı dizisinde Sefer karakteri ile izleyici karşısına çıkan Ferdi Sancar'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

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Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

FERDİ SANCAR KİMDİR?
Ferdi Sancar'ın sahneye çıkışı Büyükçekmece Bedia Muvahhit Tiyatrosu'nda "Evde Üç Başına" isimli oyunla oldu. Sancar, beyaz perdeye ise ilk olarak 2009 yapımı Yahşi Batı filmindeki Johnnie karakteri ile adım attı.

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Ardından 2011 yılında yayınlanan Düz Adam dizisi ile televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Ferdi Sancar; Babam Sınıfta Kaldı, Karaman'ın Koyunu, Hep Yek ve Kardeşim Benim, Tutar mı Tutar gibi yapımlarda canlandırdığı birbirinden farklı rollerle de büyük beğeni topladı.

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Ferdi Sancar, 2000 yılında kendi yazdığı "İbret" adlı oyunu, kimsesiz çocuklar için dört arkadaşıyla Türkiye'yi dolaşarak sahneledi. Askerlik görevi sırasında yer aldığı moral ekibiyle askerî birlikleri gezerek çeşitli tiyatro oyunları sahneledi.

Gönül Dağı’nın Sefer’i Ferdi Sancar bakın aslen nereliymiş! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 42 yaşındaki Ferdi Sancar’ın memleketi...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Sancar'ın memleketi de merak konusu oldu.

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