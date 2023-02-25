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Haberler Magazin 7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizi sarstı. 20 Şubat'ta ise Hatay iki depremle sallandı. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere destek Yasemin Sakallıoğlu, son olarak yaşananlara ilgili hislerini paylaştı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
25.02.2023 20:59 - Son Güncelleme: 25.02.2023 20:59
7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. 20 Şubat'ta ise Hatay iki depremle sallandı. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere destek Yasemin Sakallıoğlu, son olarak yaşananlara ilgili hislerini paylaştı.

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7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

Sözlerine, "Saat şu an 6.20. Şimdi size biraz içimi dökeceğim... Ben sabahlara kadar uyumuyorum. Olur da deprem olursa hemen anlayayım ve çevremdeki herkesi hemen uyandırayım diye" şeklinde başlayan ünlü isim, şöyle devam etti:

7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

"Devamlı sallanıyormuş gibi hissediyorum, gözüm hep etrafımdaki objelerde. Sonra anlıyorum ki sallanan benim.

7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

Yani kalbim çok hızlı atıyor ve bu çok sık oluyor. Çünkü bu süreç bende var olan ve çok mücadele ettiğim anksiyetemi tetikledi. Bununla ilgili bir uzman desteği de alıyorum.

7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”

Hayatın gerçekleriyle yüzleşmek, dahası mücadele etmek çok kolay değil. Bunu size yazıyorum, çünkü aynıyız bunu çok iyi biliyorum.

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