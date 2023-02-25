7,7’lil asrın felaketinin ardından bölgeye koşan Yasemin Sakallıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım! “Şimdi size biraz içimi dökeceğim...”
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 ve saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilimizi sarstı. 20 Şubat'ta ise Hatay iki depremle sallandı. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere destek Yasemin Sakallıoğlu, son olarak yaşananlara ilgili hislerini paylaştı. İşte o paylaşım...
25.02.2023 20:59 - Son Güncelleme: 25.02.2023 20:59
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. 20 Şubat'ta ise Hatay iki depremle sallandı. Depremin ilk gününden bu yana depremzedelere destek Yasemin Sakallıoğlu, son olarak yaşananlara ilgili hislerini paylaştı.