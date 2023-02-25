Survivor Asena’nın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı! Meğer Asena Demirbağ ünlü futbolcu ile aylarca evli kalmış...
Survivor 2023 kadrosunda yer alan Asena Demirbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan Demirbağ'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 2020'de bir kızı olan fenomen yarışmacı hakkında en çok "Asena Demirbağ'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Demirbağ'ın ünlü futbolcuyla aylardır evli kaldığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Asena Demirbağ'ın eski eşi kimmiş...
25.02.2023 20:11 - Son Güncelleme: 25.02.2023 20:11
Survivor 2023 kadrosunda yer alan ve yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden olan Asena Demirbağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
1997 yılında dünyaya gelen Demirbağ'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. 2020'de bir kızı olan fenomen yarışmacı hakkında en çok "Asena Demirbağ'ın eski eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.