Gönül Dağı'nda yeni bölüm öncesi şoke eden VEDA! Dilek'siz kalan dizide ikinci başrol ayrılığı! Bu sahneyi izlemeye yürek dayanmaz!
Gönül Dağı dizisi Cumartesi akşamları içimizi ısıtmaya devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizide sezon finali şoke eden bir ayrılık yaşanmıştı. Başrol oyuncularından Gülsim Ali İlhan diziye veda etmişti. Dilek karakterinin hikayesinin sona ermesiyle diziden ayrılan başarılı oyuncunun yeni projesi merak edilirken diziyle ilgili ikinci bir gelişme yaşandı. İzleyiciler Gülsim Ali'nin gidişine alışmazken ikinci bir başrol oyuncunun vedası konuşuluyor. Bu sahneyi izlemeye yürek dayanmaz!
14.10.2022 23:09 - Son Güncelleme: 14.10.2022 23:09
Dilek'siz kalan Gönül Dağı bu kez Ramazan'sız kalacak! TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle 15 Ekim 2022 Cumartesi saat 20:00'da izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüm öncesi flaş ayrılık iddiası ortalığı kasıp kavurdu. İşte gelişmenin ayrıntıları...
Yeni ve güçlü oyuncuı kadrosu ile her hafta farklı bir hikayeyi ekrana getiren Gönül Dağı dizisinin son bölümü öncesi kafalar karışmış durumda.