Gönül Dağı’nda yeni bölüm öncesi şoke eden VEDA! Dilek’siz kalan dizide ikinci başrol ayrılığı! Bu sahneyi izlemeye yürek dayanmaz!

72. Bölüm heyecanla ve merakla beklenirken herkesi kötü bir sürpriz bekliyor. Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ege Aydan ve Eser Eyüboğlu'nun yer aldığı diziden o ismin ayrılabileceği iddia ediliyor.