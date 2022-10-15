MasterChef Mehmet Şef bakın aslen nereli çıktı! Mehmet Yalçınkaya memleketiyle şaşırttı! “Anamın yanında çıraktım” deyip paylaştı...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile jüri görevini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Annesi ile verdiği pozu yayınlayan Yalçınkaya, "Anamın yanında çıraktım" ifadelerini kullandı. Hem paylaşımı hem de annesi ile katıldığı yeni bölümle gündem olan Yalçınkaya'nın hayatı da merak edildi. Ünlü şefin özellikle memleketi merak edilerek "Mehmet Şef aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Mehmet Yalçınkaya'nın memleketi...
15.10.2022 00:54 - Son Güncelleme: 15.10.2022 00:54
MasterChef Türkiye yarışmasında jüri görevini üstlenen Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Yalçınkaya, paylaşımının altına ise şu notu ekledi: "Bu akşam MasterChef Türkiye'de de kuzu gibi oldum. Anamın yanında çıraktım kaçırmayın"