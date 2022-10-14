Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama! Ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi! Pınar Altuğ, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz...

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere, il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun"