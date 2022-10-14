Bartın'da (Amasra) maden ocağında patlama! Ünlü isimlerden paylaşımlar peş peşe geldi! Pınar Altuğ, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz...
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden kazasında ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi. Bartın'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahrederken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. İşte ünlü isimlerin konuya ilişkin o paylaşımları...
14.10.2022 23:04 - Son Güncelleme: 14.10.2022 23:04
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi: "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere, il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun"
Bartın'dan gelen acı haber tüm Türkiye'yi kahrederken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi.