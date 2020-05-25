Gökhan Tepe oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Gökhan Tepe'nin oğlu Denizhan...
Gökhan Tepe, 6 ay önce baba olma mutluluğunu yaşadı. Üç yıl önce Aylin Özer ile nikah masasına oturan şarkıcı Gökhan Tepe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Besteleri ile herkesi kendisine hayran bırakan 42 yaşındaki Gökhan Tepe, oğlu Denizhan'ın yüzünü ilk kez gösterdi. Önceki gün sosyal medya hesabından herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tepe, mutlu aile pozuna "Mutlu bayramlar dileriz" notunu düştü. Minik Denizhan'ın yüzünü ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları ise fotoğrafa maşallah yorumunda bulundu.
Gökhan Tepe, oğlu Denizhan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.Üç yıl önce Aylin Özer ile nikah masasına oturan şarkıcı Gökhan Tepe, 6 ay önce baba oldu. Denizhan adında bir oğlu olan şarkıcı, bebeğinin yüzünü ilk kez paylaştı. Sosyal medya hesabından herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Tepe, mutlu aile pozuna "Mutlu bayramlar dileriz" notunu düştü. Minik Denizhan'ın yüzünü gören herkes ise fotoğrafa maşallah yorumu yaptı. İşte Gökhan Tepe ve ünlülerin çocukları...
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümü sekizinci sınıf öğrencisi olan Zeyno, piyano çalması, resim çalışmaları, dublaj ve seslendirme yapmasının yanı sıra yazar tarafını da göstermiş oldu. Daha 14 yaşında olan Zeyno Karadağlı, anne ve babasını gurulandırdı. Zeyno Karadağlı'nın 'Bence Covid-19' başlıklı ilk köşe yazısı Gazeteciler Cemiyeti'nin çıkarttığı 24 saat gazetesinde yayınlandı.