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Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

Survivor 2020'de 24 Mayıs akşamı birbirinden renkli görüntülere ve itiraflara sahne oldu. Acun Ilıcalı ile ünlüler takımından elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama Bayram Özel' programına bağlandı. Başarılı televizyoncu, oyuncu Yılmaz Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

25.05.2020 10:15 - Son Güncelleme: 25.05.2020 10:25
Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Anlat Bakalım oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 24 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?

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Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

SURVIVOR'DA FUTBOL MAÇINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ilk olarak Survivor yarışmacıları ve Acun Medya arasında futbol maçı oynandı. Büyük çekişmeye sahne olan oyunu Acun Medya 13-10 kazandı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden ünlü yarışmacıların katıldığı oyunu 13 yapan Cemal Can - Ezgi Mola ikilisi kazandı. İşte oyunun skorları...

Sercan - Burak Yılmaz: 7

Aycan - Emre Belözoğlu: 7

Berkan - Gupse Özay: 9

Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10

Yasin - Hadise: 12

Elif - Murat Dalkılıç: 10

Evrim - Yılmaz Morgül: 12

Cemal Can - Ezgi Mola: 13

Nisa - Enis Arıkan: 9

Ardahan - Sarp Apak: 10

Barış - Cedi Osman: 10

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

Acun Ilıcalı ile Survivor Ersin Korkut ve Mert Öcal, Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen canlı yayında soruları cevapladı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

Ünlü televizyoncu, aynı zamanda Ersin Korkut'un kuzeni olan usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile maç yapacaklarını açıkladı ve merak edilen detayları anlattı.

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