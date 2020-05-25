Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2020, bu akşam oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Anlat Bakalım oyununun oynandığı Survivor'da bu akşam oldukça keyifli anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan 24 Mayıs Survivor'da anlat bakalım oyununu hangi takım kazandı?

