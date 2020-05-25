Acun Ilıcalı'dan Survivor'da Yılmaz Erdoğan itirafı: Ya Marmaris'e geleceğiz ya da İstanbul'da yapacağız
Survivor 2020'de 24 Mayıs akşamı birbirinden renkli görüntülere ve itiraflara sahne oldu. Acun Ilıcalı ile ünlüler takımından elenen Ersin Korkut ve Mert Öcal, TV8'de yayınlanan 'Survivor Panorama Bayram Özel' programına bağlandı. Başarılı televizyoncu, oyuncu Yılmaz Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
25.05.2020 10:15
- Son Güncelleme: 25.05.2020 10:25
ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam Anlat Bakalım oyununda Ünlüler ve Gönüllüler oldukça eğlenceli anlar yaşadı. Birbirinden ünlü yarışmacıların katıldığı oyunu 13 yapan Cemal Can - Ezgi Mola ikilisi kazandı. İşte oyunun skorları...
Sercan - Burak Yılmaz: 7
Aycan - Emre Belözoğlu: 7
Berkan - Gupse Özay: 9
Yunus Emre - Bülent Serttaş: 10
Yasin - Hadise: 12
Elif - Murat Dalkılıç: 10
Evrim - Yılmaz Morgül: 12
Cemal Can - Ezgi Mola: 13
Nisa - Enis Arıkan: 9
Ardahan - Sarp Apak: 10
Barış - Cedi Osman: 10
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