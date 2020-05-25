Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi. Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden Beren Tan ve Pars Tan adında iki çocukları daha dünyaya geldi. Ancak Pars, 10 yaşında, lenfoma hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.