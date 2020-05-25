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Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü. Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski manken, 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelen Ramazan Bayramı'nda dahi evladını yalnız bırakmadı. Pars'ın mezarından paylaşım yapan Ebru Şallı'nın notu herkesin içini acıttı. Geçtiğimiz günlerde Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek dikkat çekmişti.

25.05.2020 09:25 - Son Güncelleme: 25.05.2020 09:46
Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi. Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden Beren Tan ve Pars Tan adında iki çocukları daha dünyaya geldi. Ancak Pars, 10 yaşında, lenfoma hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.

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Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı Şallı, evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusu yapmıştı.

Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda oğlunun mezarına gittiği anlaşılan Ebru Şallı, "Sevdiklerinizi sevgiyle kucaklayıp, sarılabileceğiniz mutlu bayramlarınız olsun her zaman. Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullandı.

Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

Geçtiğimiz ay lenfoma nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın mezarlığına sık sık giden Ebru Şallı, her ziyaretinde dikkatini çeken köpek için geçtiğimiz günlerde harekete geçti.

Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar

Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü.Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski mankenin dikkatini, Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek çekti.

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