Ebru Şallı oğlunun mezarını ziyaret etti: Melek bahçemden de mutlu bayramlar
Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, iki yıldır mücadele ettiği kansere 16 Nisan'da yenik düşmüştü. Oğlunun mezarlığını sık sık ziyarete giden eski manken, 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelen Ramazan Bayramı'nda dahi evladını yalnız bırakmadı. Pars'ın mezarından paylaşım yapan Ebru Şallı'nın notu herkesin içini acıttı. Geçtiğimiz günlerde Ponçik'in kabrinden hiç ayrılmayan bir köpek dikkat çekmişti.
25.05.2020 09:25
- Son Güncelleme: 25.05.2020 09:46
16 Nisan'da hayatını kaybeden oğlu Pars Tan'ı toprağa vermenin acısını yaşayan Ebru Şallı, "Ponçik" diye hitap ettiği oğlu olmadan ilk bayramı geçirdi. Ebru Şallı, 2002 yılında evlendiği Harun Tan'dan 2013 yılında boşanmıştı. Çiftin bu evliliğinden Beren Tan ve Pars Tan adında iki çocukları daha dünyaya geldi. Ancak Pars, 10 yaşında, lenfoma hastalığı nedeni ile hayatını kaybetti.
DİĞER GALERİLER