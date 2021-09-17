Bensu Soral derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Birbirinden iddialı pozlar veren Bensu sosyal medyayı yıktı geçti
Bensu Soral derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle şov yaptı! Eşi Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı sorunlarla uzun süre günden olan ünlü oyuncu Bensu Soral, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuldu. Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki Yasemin Sakallıoğlu gösterisine katılan Soral, derin göğüs dekolteli mini elbisesi ile verdiği pozları peş peşe Instagram sayfasında yayınladı. Birbirinden iddialı pozlar veren Soral'ın fotoğraflarda oldukça neşeli görünmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Bensu Soral'ın sosyal medyayı sallayan o pozları...
17.09.2021 17:54
- Son Güncelleme: 17.09.2021 17:54
Son günlerde evliliğinde yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Bensu Soral, bu kez iddialı pozlarıyla adından söz ettirdi.