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Haberler Magazin Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci, 2019 yılında nikah masasına oturduğu futbolcu Gökhan Çıra ile geçen Eylül ayında boşanmıştı. Evliliğini sonlandırdıktan sonra Ciğerci'nin adı Metecan James Birsen ile anılmıştı. Her iki tarafta aşk iddialarını yalanlarken Ciğerci, eski hali, yen, imajı, evinin kirası gibi birçok konuyla gündeme olmuştu. Ciğerci, şimdi ise yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Esra Balamir, Selin Ciğerci'nin tanınan bir mankenle aşk yaşadığını açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Ciğerci ise bakın neler söyledi...

12.11.2021 23:25 - Son Güncelleme: 12.11.2021 23:25
Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. İkili, geçen Eylül ayında ise evliliklerini sonlandırmıştı.

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Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Evliliğini sonlandırdıktan sonra Ciğerci'nin adı Metecan James Birsen ile anılmıştı. Her iki tarafta aşk iddialarını yalanlamıştı.

Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Çıkan dedikodularla ilgili konuşan Ciğerci, "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

AŞK İDDİASI GÜNDEM OLDU
"Hayatın İçinden" programının sunucusu Esra Balamir, Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisinin manken Tolga Kulakçı olduğunu iddia etti.

Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

JET AÇIKLAMA
Çıkan bu iddianın ardından Selin Ciğerci, yaşanan süreci Posta gazetesine anlattı. Selin Ciğerci, şu ifadeleri kullandı: "Ben kimseyle aşk falan yaşamıyorum. Takıldığım, görüştüğüm ve flört ettiğim insan var tabii ki. Bu da normal herkes biriyle aşk yaşadığımı konuşuyor.

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