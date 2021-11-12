Gökhan Çıra ile boşandı aşk iddiaları ayyuka çıktı! Selin Ciğerci bakın şimdi kiminle anıldı! Meğer herkesin tanıdığı o isimle...

Çıkan dedikodularla ilgili konuşan Ciğerci, "Bir basketbolcu konuştuğum var, ama Metecan James Birsen değil. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.