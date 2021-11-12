Aziz’in Diruba’sı Damla Sönmez'in eski halini gören inanamadı! Murat Yıldırım’ın partneri değişimiyle şaşırttı 'Tanımak imkansız'
Aziz'in Diruba'sı Damla Sönmez'in eski halini gören inanamadı! Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Damla Sönmez, şimdilerde Murat Yıldırım ile başrolünü paylaştığı Aziz'le izleyici karşısına çıkıyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Sönmez, yıllar öncesine ait fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine gündeme geldi. Ünlü oyuncunun eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken 'Değişimi inanılmaz', 'Tanımak imkansız' yorumlarında bulundu. Öte yandan "Damla Sönmez'de Estetik var mı yok mu?" sorusunun da yanıtı arandı. İşte Damla Sönmez'in yıllar içindeki değişimi...
12.11.2021 22:53
- Son Güncelleme: 12.11.2021 22:53
Başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Damla Sönmez, yıllar öncesine ait fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması üzerine gündeme geldi.
Öte yandan "Damla Sönmez'de Estetik var mı yok mu?" sorusunun da yanıtı arandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncunun değişiminin estetikle değil yaşla ilgili olduğu konusunda hemfikir oldu.