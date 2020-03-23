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Gökhan Alkan'ın eski hali sosyal medyayı salladı! Eda Ece'nin partnerinin bu hali olay

Şimdilerde Eda Ece'nin partneri olarak karşımıza çıkıyor Gökhan Alkan... 32 yaşındaki oyuncu Gökhan Alkan, özellikle yakışıklılığıyla adından söz ettiren isimlerden biri. Rol aldığı dizileri herkes onun için izliyor desek yeridir. Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Seray Kaya ile aşk yaşayan Gökhan Alkan, pek fazla ortada görmediğimiz isimlerden biri. Bu sessizliğine rağmen sosyal medya hayranları mevcut. Gökhan Alkan hakkında araştırma yapanların karşısına çıkan fotoğraflar hayrete düşüren cinsten. Yakışıklı oyuncu öyle bir değişim geçirmiş ki 'Herkes için umut var' denecek cinsten. İşte başta Gökhan Alkan olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

23.03.2020 08:54 - Son Güncelleme: 23.03.2020 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





