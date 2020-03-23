Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali iç sızlattı
Britney Spears bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor. 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, geçtiğimiz ay çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. 38 yaşındaki Spears, Instagram hesabından başından geçen bu talihsiz olayı takipçileri ile paylaşmış ve Britney Spears'ın son halini görenler şoke olmuştu. Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti. İşte bir dönemin en çok beğenilen yıldızının son hali...
Britney Spears, geçtiğimiz ay çıplak ayakla dans videosu çekerken ayağını kırdı. Spears, videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Spears'ın ayağının kırılma sesi videoda çok net duyulurken ünlü yıldızın son hali herkesi şoke etti. Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti.