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Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali iç sızlattı

Britney Spears bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor. 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, geçtiğimiz ay çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. 38 yaşındaki Spears, Instagram hesabından başından geçen bu talihsiz olayı takipçileri ile paylaşmış ve Britney Spears'ın son halini görenler şoke olmuştu. Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti. İşte bir dönemin en çok beğenilen yıldızının son hali...

23.03.2020 09:28 - Son Güncelleme: 23.03.2020 09:28
Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali ise iç sızlattı

Britney Spears, geçtiğimiz ay çıplak ayakla dans videosu çekerken ayağını kırdı. Spears, videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Spears'ın ayağının kırılma sesi videoda çok net duyulurken ünlü yıldızın son hali herkesi şoke etti. Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti.

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Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali ise iç sızlattı

Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti. "Hiç kimse sizi, size tahammül edemeyen insanlardan daha sıkı takip etmez" notunu paylaşan yıldız, karenin altına da şunları yazdı:

Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali ise iç sızlattı

"İncindim. Tanımadığınız kimselere böyle şeyler söylememelisiniz. Zor günlerden geçiyoruz ve nazik davranmayı öğrenmeliyiz. Ben kimi üzdüysem özür dilerim. Sizleri seviyorum."

Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali ise iç sızlattı

38 yaşındaki Spears, bu ayın başlarında meydana gelen olayın videosunu "Altı aydır dans etmiyordum ve o noktada oldukça kısıtlanmıştım. Biliyorum ayaklarım çıplak."

Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali ise iç sızlattı

Bu şekilde zemini daha rahat kavrıyorum. Bu arada ayağımın kırılma anını duyabilirsiniz. Üzgünüm biraz fazla gürültülü" mesajıyla paylaştı.

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