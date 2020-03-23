Haberler Galeri Magazin Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali iç sızlattı

Britney Spears Instagram paylaşımlarıyla şoke etti! Ayağını kıran Britney'in son hali iç sızlattı

Britney Spears bir dönemin en popüler kadın sanatçıları arasında yer alıyor. 2 Aralık 1981 McComb - Mississippi doğumlu olan Amerikan pop müzik sanatçısı, dansçı ve sinema oyuncusu olan Britney Spears, geçtiğimiz ay çıplak ayakla dans ederken ayağını kırdı. 38 yaşındaki Spears, Instagram hesabından başından geçen bu talihsiz olayı takipçileri ile paylaşmış ve Britney Spears'ın son halini görenler şoke olmuştu. Bir süredir Instagram hesabından benzer fotoğrafları paylaşan Britney Spears, kendisini eleştirenlere sitem etti. İşte bir dönemin en çok beğenilen yıldızının son hali...

23.03.2020 09:28 - Son Güncelleme: 23.03.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





