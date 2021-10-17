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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele aşkta yüzü gülmüyordu bu kez gülücük saçıyor 'birbirimizi tanımaya çalışıyoruz'

Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra adı Kerem Tunçeri'yle anılan, sonrasında aşk iddilarını reddeden Gökçe Bahadır'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. 39 yaşındaki oyuncu sürpriz bir şekilde el ele görüntülendi. İddialara göre Gökçe Bahadır kalbini ünlü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırdı. Ersoy'la bir şarkı projesi için bir araya gelen Bahadır, arkadaşlığını aşka dönüştürdü. Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un el el görüntüleri ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

17.10.2021 13:17 - Son Güncelleme: 17.10.2021 13:21
Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele aşkta yüzü gülmüyordu bu kez gülücük saçıyor ’birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’

Uzun süredir yalnız olan Gökçe Bahadır, gönlünü müzisyen Emir Ersoy'a kaptırmıştı. Çift, önceki gece ilk kez el ele görüntülendi. Mekana girmeden önce muhabirlerle sohbet eden çiçeği burnunda aşıklardan Ersoy, sevgilisine övgüler yağdırdı.

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Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele aşkta yüzü gülmüyordu bu kez gülücük saçıyor ’birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra hayatını kimseyi almayan Bahadır, aşkı müzisyen Emir Ersoy da bulmuştu.

Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele aşkta yüzü gülmüyordu bu kez gülücük saçıyor ’birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’

ERSOY'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ
Ağustos ayının sonunda yeni bir aşka yelken açan Gökçe Bahadır (39) ile Emir Ersoy (44), önceki gece ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele aşkta yüzü gülmüyordu bu kez gülücük saçıyor ’birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’

Müzisyen aşkı Emir Ersoy için 30 kişilik sürpriz bir doğum günü partisi hazırlayan güzel oyuncu, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

Gökçe Bahadır sevgilisiyle el ele aşkta yüzü gülmüyordu bu kez gülücük saçıyor ’birbirimizi tanımaya çalışıyoruz’

"ÇOK MUTLUYUZ"
Mekana girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, "Her şey yolunda, çok mutluyuz. Birbirimizi tanıyoruz, şu an her şey çok güzel gidiyor" dedi.

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