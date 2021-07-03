İrem Derici’den cesur pozlar! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı sosyal medya sallandı ne photoshop ne filtre…

İrem Derici'den cesur pozlar! Bikinili pozlarını peş peşe yayınladı… Attığı her adımla adından söz ettiren İrem Derici, son olarak komşusu Lerzan Mutlu'nun isyanıyla gündeme gelmişti. İrem Derici'nin evinden gelen yüksek ses müzikten rahatsız olan Mutlu, sosyal medyada isyan etmişti. Lerzan Mutlu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Derici, olaylı gecenin sabahında soluğu Çeşme'de aldı. Güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkaran ünlü şarkıcı, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Derici, bikini ve mayosuyla verdiği pozları peş peşe sosyal medya hesabında yayınladı.Ünlü şarkıcının, fotoğraflarına filtre ve photoshop uygulamadan en doğal haliyle yayınlaması ise dikkat çekti. İşte İrem Derici'nin sosyal medyayı sallayan o pozları…

03.07.2021 19:58 - Son Güncelleme: 03.07.2021 20:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





