Gerçek hayatta tam bir özgüven abidesi! Kardeşlerim’in Asiye’si bildiğiniz gibi değil! 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun’un son paylaşımı yürek hoplattı

Kardeşlerim'in Asiye'si gerçek hayatta bildiğiniz gibi değil! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 56. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Çekimlere ara veren oyuncular soluğu tatil beldelerinde aldı. Fenomen dizinin başrol oyuncusu 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun da şimdilerde sosyal medya hesabından yazlık kıyafetleriyle sık sık paylaşımlar yapıyor. 3 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Kayalıklarda poz veren genç oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.