Gerçek hayatta tam bir özgüven abidesi! Kardeşlerim'in Asiye'si bildiğiniz gibi değil! 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun'un son paylaşımı yürek hoplattı
Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Cüneyt Mete, Onur Seyit Yaran,Yiğit Koçak ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Kardeşlerim dizisi yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezonun Eylül ayı içerisinde başlaması beklenirken oyuncuların şimdilerde neler yaptığı merak ediliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Su Burcu Yazgı Coşkun'un her paylaşımı olay oluyor. Kardeşlerim ile tanınan genç oyuncunun takipçi sayısı da her geçen gün artıyor. Coşkun'un özellikle son paylaşımı yürek hoplattı. İşte o paylaşım
28.06.2022 11:05 - Son Güncelleme: 28.06.2022 11:05
Kardeşlerim'in Asiye'si gerçek hayatta bildiğiniz gibi değil! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim 56. bölümüyle geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapmıştı. Çekimlere ara veren oyuncular soluğu tatil beldelerinde aldı. Fenomen dizinin başrol oyuncusu 17 yaşındaki Su Burcu Yazgı Coşkun da şimdilerde sosyal medya hesabından yazlık kıyafetleriyle sık sık paylaşımlar yapıyor. 3 milyonu aşkın takipçi sayısına ulaşan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Kayalıklarda poz veren genç oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.