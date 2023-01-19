Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın gözden sakındıkları oğlu Murathan'ın son haline bakın! Sonunda ortaya çıktı gören "Annesinin kopyası" demeden edemedi
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir çocukları olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti şu sıralar gözlerden uzak yaşıyor. Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Özçelik ve Pektaş, oğulları Murathan Pektaş ile sosyal medya gündeminde. Murathan Pektaş'ın annesi Gamze Özçelik'e benzerliği dillere destan oldu. İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları...
19.01.2023 09:00 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:01
Bir dönemin çok konuşulan iki ismi Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş daha sonra elini eteğini her şeyden çekti ve maneviyata yöneldi.
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik magazin gündeminin sevilen iki ismi olmasına rağmen özel hayatlarını gözler önünde yaşmayı tercih etmiyor.
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş büyüdü kocaman oldu.
12 yaşındaki Murathan'ı görenler annesi Gamze Özçelik'e benzetiyor. İşte başta Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...