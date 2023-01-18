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Haberler Magazin Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu. Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti. Ancak Şıkel ile Altuğ'un son aylarda gerilim yaşadığı öne sürüldü. Bunun nedeni ise Çağla Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları olarak gösterildi. İddialar hakkında taraflardan henüz açıklama gelmezken ikilinin büyük oğulları Kuzey son haliyle dikkat çekti. Yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallayan Kuzey için "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un biricik oğulları...

takvim.com.tr
18.01.2023 01:42 - Son Güncelleme: 18.01.2023 01:42
Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

Bu Kadar Mı, Su Gibisin, Sıcak, Dudak Dudağa, Kapış Kapış, Aşk-ı Kıyamet gibi birçok şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Emre Altuğ, 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.

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Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ'u kucağına alan Altuğ, 2015 yılında Çağla Şıkel ile evliliklerini 10 dakikada sonlandırdı.

Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında gösterilen Altuğ ile Şıkel, nikah masasına oturduktan 7 yıl sonra anlaşmalı olarak boşandı.

Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

Ünlü şarkıcı, geçen aylarda ise eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu ve uzun süre adından söz ettirdi.

Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

ÇAĞLA ŞIKEL AÇIKLAMASI!
Armağan Çağlayan'a konuşan Altuğ, "Ben şunu merak ederim, nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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