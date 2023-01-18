Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...

ÇAĞLA ŞIKEL AÇIKLAMASI!

Armağan Çağlayan'a konuşan Altuğ, "Ben şunu merak ederim, nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.