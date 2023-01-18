Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı koca delikanlı oldu! Emre Altuğ’un biricik oğlu Kuzey’in son haline bakın! Yakışıklılığıyla ortağı kasıp kavurdu...
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterini canlandıran şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008 yılında model Çağla Şıkel ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten iki evlat sahibi olmuştu. Boşandıktan sonra çocukları için birbirleriyle görüşmeye devam eden ikili, örnek bir davranış sergilemişti. Ancak Şıkel ile Altuğ'un son aylarda gerilim yaşadığı öne sürüldü. Bunun nedeni ise Çağla Şıkel'in adının karıştığı aşk dedikoduları olarak gösterildi. İddialar hakkında taraflardan henüz açıklama gelmezken ikilinin büyük oğulları Kuzey son haliyle dikkat çekti. Yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallayan Kuzey için "Koca delikanlı olmuş", "Maşallah çok yakışıklı" yorumları yapıldı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un biricik oğulları...
18.01.2023 01:42 - Son Güncelleme: 18.01.2023 01:42
Bu Kadar Mı, Su Gibisin, Sıcak, Dudak Dudağa, Kapış Kapış, Aşk-ı Kıyamet gibi birçok şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden şarkıcı Emre Altuğ, 4 senedir birlikte olduğu manken Çağla Şıkel ile 10 Ağustos 2008 tarihinde bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.