Cool baba Barış Arduç kızı Jan Asya hakkında net konuştu isminin anlamını da açıkladı! Eşi Gupse Özay'la kızı ilk kez görüntülenmişti
Deliha adlı film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 6 yıllık ilişkilerini 2020'de evlilikle taçlandırdı. Pandemi nedeniyle sade bir törenle dünyaevine giren çift, evliliklerinin 2'nci yılında kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarına Jan Asya adını veren ünlü çift, bebeklerini gözlerden uzak tutmayı tercih ediyordu. Ne kadar saklasalar da geçtiğimiz günlerde görüntülenmişti Jan Asya. Cool baba Barış Arduç geçtiğimiz günlerde Levent'te ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakın neler anlattı neler.
19.01.2023 09:01 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:02
Gupse Özay, senaryosunu kendi yazdığı Deliha filminde başrolü Barış Arduç ile paylaştı. Zeliha ve Cemil karakterlerini canlandıran ikilinin dostlukları kısa sürede aşka dönüştü.
ALTINI HEP BEN DEĞİŞTİRİYORUM
Hürriyet'in haberine göre Arduç'un açıklamaları şu şekilde "Haftanın 6 günü setteyim. Aklım evde, kızımda kalıyor. Ama çalışmak durumundayız. Evde dünya güzeli annesi var. Onunla çok iyi ilgileniyor. Ben de yıkama işini kimseye bırakmıyorum. Altını da hep ben değiştiriyorum. Seve seve yapıyorum."