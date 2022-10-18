Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 3 yıl evli kalmışlardı... Sır gibi sakladıkları oğulları Murathan ortaya çıktı görenler: "Annesinin ikizi olmuş"
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 3 yıl evli kalmışlardı... Sır gibi sakladıkları oğulları Murathan 12 yaşında... Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti. Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili Murathan Pektaş ile sosyal medya gündeminde. Murathan Pektaş'ın annesi Gamze Özçelik'e benzerliği dillere destan oldu.
18.10.2022 14:31 - Son Güncelleme: 18.10.2022 14:31
"ANNESİNİN İKİZİ OLMUŞ"
Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 3 yıl evli kalmışlardı... Sır gibi sakladıkları oğulları Murathan ortaya çıktı görenler, "Annesinin ikizi olmuş" yorumları yaptı.
Arka Sokaklar dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve Murathan adında bir evlada sahip olan Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik magazin gündeminin sevilen iki ismi olmasına rağmen özel hayatlarını gözler önünde yaşmayı tercih etmiyor.
Özel hayatını gözler önünde yaşamayan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan merak konusu oldu. Murathan Pektaş büyüdü kocaman oldu.
12 yaşındaki Murathan'ı görenler annesi Gamze Özçelik'e benzetiyor. İşte başta Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...