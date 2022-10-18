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Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı 'Ferdi Baba ne oldu sana'

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, imaj tazeledi... Arabesk müziğin babalarından biri olan Ferdi Tayfur, yaklaşık 11 sene önce geçirdiği yüz felciyle hayranlarını üzmüştü. Sonrasında böbrek nakli de olan Ferdi Tayfur şimdilerde gözden uzak bir yaşan sürüyor Marmaris'te. Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi. Usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalı da dikkat çekti. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

18.10.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.10.2022 15:51
Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl imaj değişikliğine gitmişti. Sanatçı beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya bürünmüştü. Babasının bu halini takipçileriyle paylaşan Tuğçe Tayfur ise gönderisine; "Hatıran Yeter" şarkısını eklemiş ve "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu düşmüştü. Usta ismin yeni imajına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

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Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

KIZININ NİŞANINA KATILMAMIŞTI

Uzun yıllardır Marmaris'te gözlerden uzak bir hayat yaşayan Tayfur, geçtiğimiz haftalarda kızı Tuğçe Tayfur'un Burak Kalfa ile nişanlanmasıyla gündeme gelmişti. Nişan töreninde bulunmaması dikkat çeken Tayfur, konuyla ilgili sessizliğini korumuştu.

Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

"BABAM SEVMESE BU NİŞAN OLMAZDI"

Babasının törende olmaması hakkında açıklama yapan Tuğçe Tayfur ise şu sözleri söylemişti:

Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

Nişandan üç gün önce babamın yanına gittik. Beni ondan istedi. Cennet Adası'ndan çıkmıyor babam. Marmaris'ten dönmesi sıkıntı. Ben Burak ile babamı yalnız bıraktım. Sohbet ettiler. Birbirlerini anlayıp, anlaştılar. Burak saygılı bir adam. Babam damadını sevdi, sevmese nişan olmazdı.

Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

"CAN CANA, YAN YANA"

Yüz felci geçirdikten sonra inzivaya çekilen Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını paylaştı. Gözalıcı, gönderisine; "Can cana, yana yana. Her zaman olduğu gibi her konuda yanımda yanımızda" notu düştü.

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