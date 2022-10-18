Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı 'Ferdi Baba ne oldu sana'
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ferdi Tayfur, imaj tazeledi... Arabesk müziğin babalarından biri olan Ferdi Tayfur, yaklaşık 11 sene önce geçirdiği yüz felciyle hayranlarını üzmüştü. Sonrasında böbrek nakli de olan Ferdi Tayfur şimdilerde gözden uzak bir yaşan sürüyor Marmaris'te. Ferdi Tayfur, uzun bir süre sonra görüntülendi. Usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalı da dikkat çekti. İşte Ferdi Tayfur'un son hali...
18.10.2022 15:51 - Son Güncelleme: 18.10.2022 15:51
Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl imaj değişikliğine gitmişti. Sanatçı beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya bürünmüştü. Babasının bu halini takipçileriyle paylaşan Tuğçe Tayfur ise gönderisine; "Hatıran Yeter" şarkısını eklemiş ve "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu düşmüştü. Usta ismin yeni imajına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.
"CAN CANA, YAN YANA"
Yüz felci geçirdikten sonra inzivaya çekilen Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını paylaştı. Gözalıcı, gönderisine; "Can cana, yana yana. Her zaman olduğu gibi her konuda yanımda yanımızda" notu düştü.