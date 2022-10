Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

"CAN CANA, YAN YANA"

Yüz felci geçirdikten sonra inzivaya çekilen Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı. 76 yaşındaki sanatçının menajeri Şirin Gözalıcı sosyal medya hesabında sanatçıyla olan fotoğrafını paylaştı. Gözalıcı, gönderisine; "Can cana, yana yana. Her zaman olduğu gibi her konuda yanımda yanımızda" notu düştü.