Ferdi Tayfur yıllar sonra ortaya çıktı ilk bakışta kimse tanıyamadı! Arabeskin efsane sesini menajeri paylaştı ’Ferdi Baba ne oldu sana’

Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, geçtiğimiz yıl imaj değişikliğine gitmişti. Sanatçı beyazlamış sakalları ile farklı bir havaya bürünmüştü. Babasının bu halini takipçileriyle paylaşan Tuğçe Tayfur ise gönderisine; "Hatıran Yeter" şarkısını eklemiş ve "Ferdi Baba'nın hepinize selamı var" notunu düşmüştü. Usta ismin yeni imajına binlerce beğeni ve yorum gelmişti.