Özge Yağız'ın kardeşi Ezgi Özge'yi solladı geçti görenler hayran kaldı! Sevgilisi Gökberk Demirci'yle barışan Baba'nın Büşra'sı...
Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Ancak öyle biri Özge Yağız'ın pabucunu dama attı ki, sosyal medyayı salladı. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız. Yemin dizisindeki rol arkadaşı Gökberk Demirci'yle aşkına bir şans daha veren güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar kardeşini görünce şaştı kaldı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan kardeşiyle fotoğraf paylaşan Özge Yağız ve kardeşinin benzerliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin kardeşleri.
18.10.2022 14:22 - Son Güncelleme: 18.10.2022 14:22