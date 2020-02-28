Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı
Bir dönem Arka Sokaklar dizisi ile izleyici karşısına çıkan, ardından ekranlardan elini eteğeni çeken Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu. Geçtiğimiz hafta İdlib'e giden ve burada çocuklarla buluşan Gamze Özçelik, dün gece İdlib'den gelen Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberine sessiz kalmadı. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin, paylaştıkları mesajlar.
Gamze Özçelik şehit acısını bu dua ile dile getirdi;
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.. Ya Rabb'im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sağınırız Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin #İdlib"