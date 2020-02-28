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Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı

Bir dönem Arka Sokaklar dizisi ile izleyici karşısına çıkan, ardından ekranlardan elini eteğeni çeken Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği'ni kurmuştu. Geçtiğimiz hafta İdlib'e giden ve burada çocuklarla buluşan Gamze Özçelik, dün gece İdlib'den gelen Türkiye'nin yüreğini yakan şehit haberine sessiz kalmadı. İşte başta Gamze Özçelik olmak üzere ünlülerin, paylaştıkları mesajlar.

28.02.2020 15:03 - Son Güncelleme: 28.02.2020 15:14
Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, geçtiğimiz haftalarda Suriye'nin İdlib kentine gitmişti. Getirdiği yardımları İdlib halkına dağıtan Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından İdlibli çocukların mutluluğunu takipçileri ile paylaşmıştı.

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Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı

Yaptığı yardımlar ile adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Gamze Özçelik dün gece İdlib'te hain saldırı sonucu şehit düşen 33 askerimize ve yaralı askerlerimize sosyal medya hesabından dua etti.

Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı

Gamze Özçelik şehit acısını bu dua ile dile getirdi;

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.. Ya Rabb'im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sağınırız Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin #İdlib"

Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı
Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de düzenlenen hava saldırısı sonrası 33 Türk askerinin şehit düşmesinin ardından ünlüler, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

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