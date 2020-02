Gamze Özçelik İdlib şehitlerini unutmadı! Arka Sokaklar'ın yıldızı paylaşımıyla takdir topladı

Gamze Özçelik şehit acısını bu dua ile dile getirdi;

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.. Ya Rabb'im şehitlerimize rahmet eyle, yakınlarına sabır ver. Ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi her türlü düşmandan koru. Yarattıklarının şerrinden yine sana sağınırız Allah'ım. Bizi sensiz bırakma. Bize birlik ve dirlik nasip et. Şüphesiz sen her işinde galip olansın ve gücün her şeye yeter.. Amin #İdlib"