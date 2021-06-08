Final hayali ile Kim Milyoner Olmak İster'e geldiler daha ilk soruda elendiler! İşte o anlar...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, 7'den 70'e herkes tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacıları birbiri ardına gelen soruları yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor. Kimi yarışmacılar henüz ilk soruda yarışmaya veda ederken kimileri ise final sorusuna kadar ulaşabiliyor. İşte fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de talihsiz bir şekilde ilk soruda elenen o yarışmacılar...

08.06.2021 22:49 - Son Güncelleme: 08.06.2021 22:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





