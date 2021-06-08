Derya Uluğ yaşadığı kabusu anlattı! O hastalığı hakkında konuşan şarkıcının itirafı olay oldu duyan şaştı kaldı
Derya Uluğ o hastalığını ilk kez anlattı! Kabusu yaşayan şarkıcının itirafı olay oldu… Sesi ve şarkılarıyla büyük beğeni toplayan ünlü şarkıcı Derya Uluğ, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Uluğ, yıllar önce yaşadığı anoreksiya nervoza (aşırı zayıflık) kâbusunu anlattı. "Zorlu bir mücadeleydi" ifadelerinin kullanan şarkıcının açıklamaları kısa sürede gündem oldu. İşte Derya Uluğ'un o açıklaması…
08.06.2021 22:25
- Son Güncelleme: 08.06.2021 22:25
Geçtiğimiz günlerde ünlü bir dergiye röportaj veren ünlü şarkıcı Derya Uluğ, ergenlik döneminde yakalandığı anoreksiya nervoza (aşırı zayıflık) hastalığı hakkında konuştu.
Ünlü şarkıcı, "Son klibinden önce diyete girip kilo verdin. Ergenlik döneminde de anoreksiya ile zorlu bir mücadelen olmuş. Hâlâ kilo takıntısı yaşıyor musun?" sorusuna verdiği cevapla yaşadığı kabusu anlattı.
Derya Uluğ, söz konusu soruyu şöyle cevapladı: "Aslında klip sürecinde sadece 2 kilo verdim istem dışı. Sporu ve diyeti kaslanmak için yaptım. Benim anoreksiya ile ilgili olan sürecim, kiloyla ilgili olmadı hiç.
"ŞİMDİ YİYEBİLMENİN TADINI ÇIKARIYORUM"
Bağışıklığım zayıf olduğu bir süreçte yakalandım. Ucunu alamadığım 2 yıllık zorlu bir mücadeleydi ama kazandım. Yemek yiyebilmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlamamı sağladı o hastalık. Şimdi yiyebilmenin tadını çıkarıyorum"
NE OLMUŞTU?
Sahne öncesi kuliste çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Uluğ'un anoreksiya olduğu iddia edilmişti.