EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nni reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba rolü ile ekrana gelen başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle dizi kadrosunda yer almayan ancak sağlığına kavuştuktan sonra EDHO'ya dönüş yapan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Ali Sürmeli'nin memleketini duyan ise şaştı kaldı. İşte Ali Sürmeli'nin memleketi…

08.06.2021 23:08 - Son Güncelleme: 09.06.2021 00:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





