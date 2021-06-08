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EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nni reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba rolü ile ekrana gelen başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle dizi kadrosunda yer almayan ancak sağlığına kavuştuktan sonra EDHO'ya dönüş yapan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Ali Sürmeli'nin memleketini duyan ise şaştı kaldı. İşte Ali Sürmeli'nin memleketi…

08.06.2021 23:08 - Son Güncelleme: 09.06.2021 00:11
EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Doğan Baba rolü ile ekrana gelen Ali Sürmeli sağlık sorunları nedeniyle dizi kadrosunda yer almamıştı. Oyuncu, sağlına kavuştuktan sonra ise EDHO'ya dönüş yapmıştı.

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EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

Başarılı oyunculuk performansıyla milyonların beğenisini kazanan Ali Sürmeli'nin özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Sürmeli'nin memleketini duyan ise şaştı kaldı.

EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

İşte başta Ali Sürmeli olmak üzere ünlü isimler ve memleketleri…

EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

Burak Deniz - İzmit

EDHO'nun 'Kimsesiz Doğan Baba'sı Ali Sürmeli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı işte Ali Sürmeli’nin memleketi…

Serhat Kılıç - Ankara