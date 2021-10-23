Fikret Kuşkan’ın gözlerden sakındığı öğretmen eşine bakın! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı işte Fikret Kuşkan’ın öğretmen eşi...
Fikret Kuşkan'ın gözlerden sakındığı öğretmen eşine bakın! Ünlü oyuncu Fikret Kuşkan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Zalim İstanbul, Kızlarım İçin, Hanımın Çiftliği gibi yapımlarda rol alan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Fikret Kuşkan evli mi?", "Fikret Kuşkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. 2014 yılında ikinci kez nikah masasına oturan ünlü oyuncunun öğretmen eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Fikret Kuşkan'ın güzeller güzeli eşi...
23.10.2021 21:21
- Son Güncelleme: 23.10.2021 21:21
Zalim İstanbul, Kızlarım İçin, Hanımın Çiftliği gibi yapımlarda rol alan Fikret Kuşkan'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncun hayranları, özellikle "Fikret Kuşkan evli mi?", "Fikret Kuşkan'ın eşi kim?" sorularının yanıtını arattı.
2014 yılın ikinci evliliğini yapan oyuncunun öğretmen eşini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Fikret Kuşkan olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...