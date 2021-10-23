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Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk olan Bilal Sonses'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yıldız Tilbe ile "Hasbelkader" şarkısında yaptığı düetle beğeni toplayan şarkıcının özellikle yaşı merak konusu oldu. Sonses'in yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bilal Sonses için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı. Bakın Bilal Sonses kaç yaşındaymış...

23.10.2021 22:26 - Son Güncelleme: 23.10.2021 22:26
Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Yıldız Tilbe ile "Hasbelkader" şarkısında yaptığı düetle beğeni toplayan Bilal Sonses, sunuculuğunu Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler adlı eğlence programına konuk oldu.

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Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Programa konuk olmasıyla gündeme gelen şarkıcının özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

Sonses'in yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bilal Sonses için "Göründüğü gibi değilmiş" yorumları yapıldı.

Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

İşte başta Bilal Sonses olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Şarkılar Bizi Söyler’in konuğu Bilal Sonses bakın kaç yaşında çıktı! Duyan inanamadı meğer göründüğü gibi değilmiş...

BURAK DENİZ
17 Şubat 1991

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