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Haberler Magazin Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti... Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Mine Tugay, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi. Bu yaz çektirdiği fotoğraflardan en beğendiğini takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, adeta sosyal medyayı salladı. Siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan 43 yaşındaki oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan dövmesi dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın iddialı kumsal pozu...

23.10.2021 20:54 - Son Güncelleme: 23.10.2021 20:54
Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

Bikinili pozlarıyla yaz aylarına damga vuran Tugay, son paylaşımıyla "Yaz bitti, bikinili paylaşımlar bitmedi" dedirtti. Yaz aylarına ait fotoğraflarından en beğendiğini Instagram'ın hikaye kısmında yayınlayan ünlü oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı.

Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

43 yaşındaki Tugay, siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Mine Tugay'ın dövmesi dikkat çekti.

Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

Ünlü oyuncu için "Genç kızlara taş çıkartır", "Hiç yaşlanmıyor", "Yıllar Mine'ye uğramıyor" yorumları yapıldı.

Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi

Öte yandan birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

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