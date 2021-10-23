Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti o detay şaşkına çevirdi
Mine Tugay favori pozunu paylaştı yer yerinden oynadı! Siyah bikinisiyle sosyal medyayı yıktı geçti... Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Mine Tugay, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi. Bu yaz çektirdiği fotoğraflardan en beğendiğini takipçileriyle paylaşan Mine Tugay, adeta sosyal medyayı salladı. Siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozu Instagram hesabında yayınlayan 43 yaşındaki oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Öte yandan dövmesi dikkat çekti. İşte Mine Tugay'ın iddialı kumsal pozu...
23.10.2021 20:54
- Son Güncelleme: 23.10.2021 20:54
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
43 yaşındaki Tugay, siyah bikinisiyle kumsalda verdiği pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Mine Tugay'ın dövmesi dikkat çekti.