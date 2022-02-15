Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılandığı davada yeni gelişme! O isim ilk kez konuştu: 'Yüzünde darp izleri vardı'
Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılandığı davada yeni gelişme! 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Özcan Deniz'in dördüncü celsesi görülen davasında Aktan'ın annesi Fatma Aktan ve Özcan Deniz'in arkadaşı Neptün Altun tanık olarak dinlendi. İşte Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın darp davasında ortaya çıkan ifadeler...
'YÜZÜNDE DARP İZLERİ VARDI'
Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in yargılandığı davada yeni gelişme! O isim ilk kez konuştu... Ünlü oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.
Özcan Deniz, 2019 yılında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeniyle çekişmeli boşanma davası açmıştı. Eşinin ailesine ve çocuğuna gereken özeni göstermediğini ve ilgisiz davrandığını öne sürmüştü.
'ŞİDDETE MARUZ KALDIM'
Çift, 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Feyza Aktan, geçtiğimiz yıl fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz hakkında, "zincirleme şekilde kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından, ağabeyi Ercan Deniz hakkında da, "konut dokunulmazlığının ihlali", "zincirleme şekilde yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından şikayetçi olmuştu.
YARALAMA SUÇUNDAN YARGILANIYOR
Feyza Aktan'ın şikayetinin sonrasında savcılık yürütülen soruşturmayı tamamlamıştı. Savcılık, Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı yaralama suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Özcan Deniz hakim karşısında savunmasını gerçekleştirmişti.
Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. " demişti.