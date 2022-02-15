Feyza Aktan’ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz’in yargılandığı davada yeni gelişme! O isim ilk kez konuştu: ’Yüzünde darp izleri vardı’

Özcan Deniz, "Daha önce savcılıkta savunmamı yapmıştım aynı şekilde tekrar ediyorum. Şiddet iddialarını reddediyorum. Müşteki ile boşanma sürecinde olduğumuz için bu iddiaların başka bir amacı olduğunu ortaya koyuyor. Aramızda velayet davası vardır. Beni zor duruma düşürmek için bu iddialarda bulunuyor. " demişti.