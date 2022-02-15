İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile gelini Yasemin arasında kriz mi var? 4 ay önce evlenmişlerdi, Tatlıses o mesajı da fotoğrafı da sildi geçti...

Yasemin Şefkatli kocasının doğum gününü de sosyal medyadan kutladı. Şefkatli paylaşımında "Seni çok seviyorum sevgilim, seninle gülmeyi, delirmeyi, seninle konuşmayı, paylaşmayı, seni dinlemeyi, dans etmeyi, sana bakmayı, seninle tartışmayı bile. Ben, içinde sen olan her şeyi çook seviyorum. İyi ki doğdun yol arkadaşım iyi ki yollarımız bir oldu" yazdı.