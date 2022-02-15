İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile gelini Yasemin arasında kriz mi var? 4 ay önce evlenmişlerdi Tatlıses o mesajı da fotoğrafı da sildi geçti
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile gelini Yasemin arasında kriz mi var? 4 ay önce evlenmişlerdi, Tatlıses o mesajı da fotoğrafı da sildi geçti... Beş yıldır birlikte olan ve Ekim 2021'de nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda nasıl tanıştıkları ortaya çıkan ikili magazin gündemine ilginç bir haberle geldi. İdo Tatlıses karısı Yasemin Şefkatli'yle bir pozunu paylaşarak Sevgililer Günü'nü kutlamıştı. Notu dikkat çeken İdo Tatlıses kısa süre sonra fotoğrafı da notu da sildi, bu durum ikili arasında 'kriz mi var?' sorularını da beraberinde getirdi.
brahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli ile evlenmiş ve şaşalı düğünleri günlerce konuşulmuştu. Ekim 2021'de nikah masasına oturan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
İdo, 'Avradım' dediği eşi ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıp altına "Seni ne öpmeye ne sevmeye doyabiliyorum. Sana hep açım kısacası" yazdı! Ama sonra yazdıklarını sildi. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ni paylaşımı neden sildiği bilinmezken daha sonra ikili birbirlerini pozlarını paylaşmaya devam etti.
Yasemin Şefkatli kocasının doğum gününü de sosyal medyadan kutladı. Şefkatli paylaşımında "Seni çok seviyorum sevgilim, seninle gülmeyi, delirmeyi, seninle konuşmayı, paylaşmayı, seni dinlemeyi, dans etmeyi, sana bakmayı, seninle tartışmayı bile. Ben, içinde sen olan her şeyi çook seviyorum. İyi ki doğdun yol arkadaşım iyi ki yollarımız bir oldu" yazdı.
'SARIŞIN KIZ BENİ BUL'
Beş yıldır birlikte olan ikili, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ile bakın nasıl tanışmış... İşte ünlülerin eşleriyle tanışma hikayeleri!