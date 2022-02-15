Buket Aydın'ın olay sözleri Sibel Can'la aşk yaşayan Emir Sarıgül'e mi? "Karaktersiz habeş maymunu..."

"KARAKTERSİZ HABEŞ MAYMUNU..."

Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Buket Aydın, "Herkesin 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyorum. Gerekirse kuşu sevin, köpeği sevin, kediyi sevin... Karaktersiz habeş maymunlarını tepenize çıkaracağınıza bunları sevin daha iyi. Sevgi çok güzel bir şey..." diyen Aydın'ın sözleri, sosyal medyada gündem oldu.