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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

2 sezondur atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarında tahtını kimseye bırakmıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı dizi, kendi yıldızlarını da yarattı. İşte onlardan biri de Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç hem oyunculuğu, hem de güzelliğiyle ilerleyen zamanlarda daha çok konuşulacak. Selin Genç hakında en çok merak edilenlerden biri yaşı oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yaşları.

29.11.2019 11:05 - Son Güncelleme: 29.11.2019 11:16
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten karakterine hayat veren Selin Genç hem güzelliği hem oyunculuğu ile izleyicileri büyülüyor. Güzel oyuncuyu ileride daha çok projede göreceğiz gibi.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Duyunca çok şaşıracaksınız.

İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yaşları.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

HÜLYA AVŞAR

10 EKİM 1963

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

Engin Altan Düzyatan

26 Temmuz 1979

Neslişah Alkoçlar

2 Aralık 1988

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

BARIŞ ARDUÇ

9 EKİM 1987

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