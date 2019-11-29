Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? Görünenden farklı...

2 sezondur atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova, Perşembe akşamlarında tahtını kimseye bırakmıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı dizi, kendi yıldızlarını da yarattı. İşte onlardan biri de Selin Genç. Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterine hayat veren Selin Genç hem oyunculuğu, hem de güzelliğiyle ilerleyen zamanlarda daha çok konuşulacak. Selin Genç hakında en çok merak edilenlerden biri yaşı oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç kaç yaşında? İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin yaşları.

29.11.2019 11:05 - Son Güncelleme: 29.11.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





