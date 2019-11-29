Cüneyt Arkın'ın hiç görüşmediği bir kızı varmış! Seneler sonra ortaya çıktı

Cüneyt Arkın ve ilk eşi Güler Mocan'ın bir kızı dünyaya geldi. Filiz Canlı'nın Cüneyt Arkın'ın kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Cüneyt Arkın'ın yıllardır görüşmediği kızı.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

8 Eylül 1937 Eskişehir doğumludur. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olarak bilinmektedir. Liseyi Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okumuştur. Üniversitede ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Asıl mesleği doktorluk olan Arkın, 1964 yılında meslektaşı olan Güler Morcan ile evlilik yapmıştır. Bu evliliğinden Filiz adında bir kızı olmuştur. Fakat çift 1968 yılında yollarını ayırmıştır. Bu ayrılıktan 1 yıl sonra Betül Cüreklibatur ile evlilik yapmıştır. Bu evlilikten Kaan ve Murat adında iki oğlu olmuştur. 2002 yılında siyaset ile de uğraşan Arkın, Mesut Yılmaz'dan Eskişehir Milletvekili Adayı olması için teklif almıştır.