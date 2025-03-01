Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü sanatçının devasa mirası aile içinde tartışmalara yol açtı.

Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğu, Marmaris'teki yarımadayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

Ferdi Tayfur'un kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a be küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine de iki isim vasiyete itiraz etti.