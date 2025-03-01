Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık yenilediği imajıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Ceylan, son yayınladığı fotoğraflarla içindeki değişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ceylan, sosyal medyada bir dönem çok popüler olan kahvaltı pozunu tekrarladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

Bir paylaşım daha yapan ve iki fotoğrafı karşılaştıran Ceylan şu ifadeleri kullandı: "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen"