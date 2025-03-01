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Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık yenilediği imajıyla gündeme gelen türkücü Ceylan, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla yıllar içindeki değişimini bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada çok popüler olan kahvaltı pozunu tekrarlayan Ceylan, "Yıllara kafa atmışım resmen" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 11:09 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 11:09
Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Ünlü şarkıcı Ceylan, son dönemlerde geçirdiği estetik operasyonları ve sık sık yenilediği imajıyla gündeme geldi.

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Sosyal medya hesabında yeni bir paylaşımda bulunan Ceylan, son yayınladığı fotoğraflarla içindeki değişimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Ceylan, sosyal medyada bir dönem çok popüler olan kahvaltı pozunu tekrarladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Bir paylaşım daha yapan ve iki fotoğrafı karşılaştıran Ceylan şu ifadeleri kullandı: "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen"

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

İşte Ceylan'ın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Ceylan

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Şeyma Subaşı

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Ebru Gündeş

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Seda Sayan

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Fahriye Evcen

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Özge Gürel

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Birce Akalay

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Şükran Ovalı

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Hande Erçel

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Hilal Altınbilek

Ceylan yer sofrası fotoğrafını yeniden çekti! 2 fotoğraf arasındaki fark dikkat çekti: Yıllara kafa atmışım

Petek Dinçöz