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Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta vefat etti. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan sanatçının vefatının ardından ise Tayfur ailesinde sular durulmadı. Özellikle Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kızı Tuğçe Tayfur ve oğlu Timur Turanbayburt'a mirasından pay vermemesi uzun süre gündem oldu. Bu duruma karşı çıkan kardeşler, mahkemeye giderek tedbir talebinde bulundu. Talebi inceleyen mahkeme dikkat çeken bir karar verdi.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:08 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 09:08
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Acı haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan sanatçının vefatının ardından ise Tayfur ailesinde sular durulmadı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Usta sanatçının vefatının ardından Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, Marmaris Adliyesi'nde açıklandı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Tayfur'un İstanbul, Adana ve Marmaris'teki 80 daire ve 7 villa olmak üzere toplam 87 evi olduğu, Marmaris'teki yarımadayla birlikte geriye bıraktığı mirasın yaklaşık 3 milyar lira olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını; beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı kaydedildi.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur Aydın'a mirastan pay bırakılmadı. Bunun üzerine de iki isim vasiyete itiraz etti.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

MAHKEMEDEN YENİ KARAR

Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur, bunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Tayfur, yaptıkları itirazın kabul edilip babasının şarkılarına tedbir kararı konulduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

"BABAMIN TÜM FİKRİ VE SİNAİ HAKLARINA TEDBİR KONULMUŞTUR"

Tuğçe Tayfur açıkladığı kararın altına ise şu notu ekledi: "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur.

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok"

Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur vasiyete itiraz edip tedbir istemişti! Mahkemeden yeni karar

İşte Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı...