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"Ölümden döndüm" diyen Müjde Ar'ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Müjde Ar'dan geçtiğimiz günlerde korkutan bir haber geldi. Müjde Ar'ın lüks aracı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan Müjde Ar ve Mehmet Ercan Karakaş hastaneye kaldırıldı. Sevenleri Müjde Ar'ın son durumu merak ederken usta oyuncudan beklenen haber geldi.

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 18:55 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 19:12
Ölümden döndüm diyen Müjde Ar’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

Yeşilçam denilince akıllara gelen isimlerden olan usta oyuncu Müjde Ar'dan geçtiğimiz günlerde korkutan haber geldi.

Ölümden döndüm diyen Müjde Ar’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar sokak ile Zeytinoğlu caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında bir özel halk otobüsü içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Müjde Ar ve Mehmet Ercan Karakaş hafif şekilde yaralandı.

Müjde Ar trafik kazası geçirdi! O anlar kamerada

Ölümden döndüm diyen Müjde Ar’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

HASTANEYE KALDIRILDI

Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

Ölümden döndüm diyen Müjde Ar’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Kaza sonrası Magazinsortie'ye konuşan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" dedi.

Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullanmıştı.

Ölümden döndüm diyen Müjde Ar’ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

İŞTE SON HALİ

70 yaşındaki Müjde Ar hastaneden taburcu oldu. Doktoru tarafından yapılan paylaşımda Müjde Ar'ın son hali de görüldü. Müjde Ar'ın doktoru paylaşımına "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir hayat diliyorum" notunu düştü.