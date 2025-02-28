"Ölümden döndüm" diyen Müjde Ar'ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

Yeşilçam denilince akıllara gelen isimlerden olan usta oyuncu Müjde Ar'dan geçtiğimiz günlerde korkutan haber geldi.
TRAFİK KAZASI GEÇİRMİŞTİ
Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar sokak ile Zeytinoğlu caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında bir özel halk otobüsü içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Müjde Ar ve Mehmet Ercan Karakaş hafif şekilde yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.
"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Kaza sonrası Magazinsortie'ye konuşan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" dedi.
Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE SON HALİ
70 yaşındaki Müjde Ar hastaneden taburcu oldu. Doktoru tarafından yapılan paylaşımda Müjde Ar'ın son hali de görüldü. Müjde Ar'ın doktoru paylaşımına "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir hayat diliyorum" notunu düştü.