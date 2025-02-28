"Ölümden döndüm" diyen Müjde Ar'ın sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızından günler sonra haber geldi: İşte son hali

Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar sokak ile Zeytinoğlu caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında bir özel halk otobüsü içerisinde Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş'ı taşıyan lüks otomobile çarptı.

Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Kaza sonrası Magazinsortie'ye konuşan Müjde Ar, "Mutlak ölümden döndüm. Çok büyük bir kaza geçirdik. Öyle böyle değil. Koca otobüs bizi adeta biçti. Olacak şey değil" dedi.

Hafif ağrıları olduğunu belirten usta sanatçı, "Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var" ifadelerini kullanmıştı.