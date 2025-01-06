"Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi" | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Ferdi Tayfur , Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Tayfur'un mezarı, sevenlerinin akınına uğradı. Sanatçının mezarına çiçekler bırakarak dua eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı. Tayfur'a olan sevgilerini ifade eden vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır , hayranlarının hakaretlerine maruz kalarak oradan ayrılmak zorunda kaldı. Öte yandan kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Nilüfer Gözalıcı arasında tartışma yaşandı. Sanatçının son anlarına kadar yanında olan yeğeni, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi. "O buraya gelmeyecek' diye bağıran Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.

Tayfur'un eski eşi Necla Nazır , yaşananlarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu. Necla Nazır, Tayfur'un cenaze töreninde yaşanan gerilimli anlarla ilgili şunları söyledi: "Biz Ferdi Tayfur için son görevimizi yerine getirdik. Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Saygısızlığı yapan Nilüfer Gözalıcı. Ferdi Bey'in yeğeni ve oğlu Timur'un da eski eşidir.

"BABASI İLE KÜS ÖLMEDİ"

Kendisi tabuta vura vura hareket yağdırdı. Dayısına ne saygısı ne de sevgisi var. Öyle olsa tabutunun başında bunu yapmazdı. İsteseydik polis eşliğinde de törene gidebilirdik. Ferdi Tayfur'a saygımızdan dolayı gitmedik. Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede Tuğçe babasının yüzünü gördü.

Onlar et ile tırnak... Evlat ile baba arasına kimse giremez. Bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar kızımı. Ama cenazede herkes gördü. Allah'ın huzurunda bizim vicdanımız rahat.