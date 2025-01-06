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"Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi" | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmesinin ardından binlerce hayranının katıldığı cenaze töreniyle uğurlandı. Ancak tören, aile içi tartışmalar ve gerilimlere sahne oldu. Sanatçının eski hayat arkadaşı Necla Nazır, hakaretlere maruz kalarak töreni terk etmek zorunda kalırken, kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Nilüfer Gözalıcı arasında sert bir tartışma yaşandı. Yaşananlarla ilgili eski eş Necla Nazır ve Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın açıklamalarda bulunurken Ferdi Tayfur'un son tatil görüntüleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 06:57 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 06:57
Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi arabesk müziğinin dev isimlerinden Ferdi Tayfur Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Ferdi Tayfur, Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Tayfur'un mezarı, sevenlerinin akınına uğradı. Sanatçının mezarına çiçekler bırakarak dua eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı. Tayfur'a olan sevgilerini ifade eden vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

NECLA NAZIR TÖRENDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Törende Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır, hayranlarının hakaretlerine maruz kalarak oradan ayrılmak zorunda kaldı. Öte yandan kızı Tuğçe Tayfur ile yeğeni Nilüfer Gözalıcı arasında tartışma yaşandı. Sanatçının son anlarına kadar yanında olan yeğeni, Tuğçe Tayfur'un cenazeye katılmasına tepki gösterdi. "O buraya gelmeyecek' diye bağıran Gözalıcı'ya Tuğçe Tayfur küfür ederek karşılık verdi.

Cenazede gerginlik! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Necla Nazırdan açıklama geldi
Cenazede gerginlik! Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Necla Nazır'dan açıklama geldi

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, yaşananlarla ilgili GÜNAYDIN'a konuştu. Necla Nazır, Tayfur'un cenaze töreninde yaşanan gerilimli anlarla ilgili şunları söyledi: "Biz Ferdi Tayfur için son görevimizi yerine getirdik. Cenazede bize yapılan saygısızlığı herkes gördü. Saygısızlığı yapan Nilüfer Gözalıcı. Ferdi Bey'in yeğeni ve oğlu Timur'un da eski eşidir.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

"BABASI İLE KÜS ÖLMEDİ"

Kendisi tabuta vura vura hareket yağdırdı. Dayısına ne saygısı ne de sevgisi var. Öyle olsa tabutunun başında bunu yapmazdı. İsteseydik polis eşliğinde de törene gidebilirdik. Ferdi Tayfur'a saygımızdan dolayı gitmedik. Etten duvar ördüler Ferdi Tayfur ile kızımın arasına. Babası ile küs ölmedi Tuğçe. Gasilhanede Tuğçe babasının yüzünü gördü.

Onlar et ile tırnak... Evlat ile baba arasına kimse giremez. Bilerek linç ettirmeye çalışıyorlar kızımı. Ama cenazede herkes gördü. Allah'ın huzurunda bizim vicdanımız rahat.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Kızım babasının ölüm haberini aldıktan sonra sakinleştirici ile ayakta duruyor. Sürekli doktor kontrolünde. Buna rağmen son görevini yerine getirdi. Onların nasıl insanlar olduğunu biz biliyorduk, şimdi tüm Türkiye gördü."

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

MUHAMMET AYDIN: "EŞİM ÜÇ GÜNDÜR PERİŞAN"
Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın şunları söyledi: "Eşime ve Necla anneme büyük saygısızlık yapıldı. Çok üzgünüm. Eşim üç gündür perişan. Hamile olduğu için sürekli doktor kontrolünde.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Ferdi Bey ile keşke basına yansıyan olayları yaşamasaydık. Ama ben eşimin ve kızımın hakkını korumak için yaptım her şeyi. Ferdi Tayfur bu ülkenin en kıymetli sanatçılarından biri. Benim de eşimin babasıdır. Allah rahmet eylesin."

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

FERDİ BABA'NIN SON FOTOĞRAFI
Ustanın ölümünün ardından son tatil fotoğrafları da ortaya çıktı. Fotoğraflarda 14 yıldır Marmaris'te yaşayan Tayfur'un, zodyak bot sürerken çekilmiş görüntüleri yer alıyor.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Ekim ayında deniz turuna çıkan Tayfur, dümenin başına geçerek koyları dolaşmış. Uzun süredir Marmaris'te yaşayan ve beldeyi çok sevdiğini her fırsatta dile giren sanatçı, "Burası benim cennet evim" demişti.

Ferdi Tayfur kızıyla küs ölmedi | Eski eş Necla Nazır cenazedeki gerilimi anlattı!

Yeğeni Şirin Gözalıcı da Tayfur'un ölümü sonrası "Dayım Marmaris'teki evinde bizimle birlikte yılbaşına girmek istiyordu. Yılbaşında hastaneden çıkar diye düşünüyorduk ama kan değerleri beklenmedik şekilde düşünce hastaneden çıkamadı. Kendisini kaybetmenin büyük acısını yaşıyoruz" demişti.