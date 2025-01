82. Altın Küre Ödülleri 2025 kazananlar listesi! En iyi dizi ve film hangisi oldu? İşte yıldızı parlayan isimler

All We Imagine as Light (ABD/Fransa/Hindistan) Emilia Perez (Fransa) The Girl With the Needle (Polonya/İsveç/Danimarka) I'm Still Here (Brezilya) The Seed of the Sacred Fig (ABD/Almanya) Vermiglio (İtalya)

The Brutalist A Complete Unknown Conclave Dune: Part Two Nickel Boys September 5

TELEVİZYON DALINDA ADAYLAR

EN İYİ DİZİ (DRAM)

The Day of the Jackal

The Diplomat

Mr. & Mrs. Smith

Shogun

Slow Horses

Squid Game



KAZANAN: Shogun

EN İYİ DİZİ (MÜZİKAL YA DA KOMEDİ)

Abbott Elementary

The Bear

The Gentlemen

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

KAZANAN: Hacks

EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİ

Baby Reindeer

Disclaimer

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Ripley

True Detective: Night Country

KAZANAN: Baby Reindeer