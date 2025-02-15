Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte “Gecekondudan hallice” dediği evin yeni kirası...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira verdiği ve kira artırımına karşı çıktığı nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.

Tanyolaç, mahkemeye sunduğu dilekçede "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti.

Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası 67 bin 500 lira oldu.

Günaydın'da yer alan habere göre; 3 kişilik bilirkişi heyeti geçtiğimiz 4 ay önce Arif Paşa Korusu'ndaki evde incelemesini gerçekleştirdi.