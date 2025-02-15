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Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte “Gecekondudan hallice” dediği evin yeni kirası...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, ev sahibiyle mahkemelik olmuştu. Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira veren Tanyolaç, "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" deyip kira artırımına karşı çıkmıştı. Bilirkişi heyeti, bölgedeki emsal konutlarla ilgili de saha araştırmasına varıncaya kadar yaptığı incelemeyle evin 75 bin lira kira bedelinin olduğu tespitinde bulundu. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Bakın mahkeme ne karar verdi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:55 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:55
Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'ndaki apartman dairesine 11 bin lira verdiği ve kira artırımına karşı çıktığı nedeniyle ev sahibi ile mahkemelik olmuştu.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Tanyolaç, mahkemeye sunduğu dilekçede "Depremde yıkılma riski çok yüksek ölümle burun buruna yaşamımı sürdürüyorum" diyerek, kira üst sınırının 80 bin değil 45 bin lira olmasını ve bilirkişi incelemesi yapılarak kira bedelinin belirlenmesini talep etmişti.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Ev sahibinin "100 bin liralık evde 11 bin liraya oturuyor" dediği, Tanyolaç'ın ise "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" dediği evin kirası 67 bin 500 lira oldu.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Günaydın'da yer alan habere göre; 3 kişilik bilirkişi heyeti geçtiğimiz 4 ay önce Arif Paşa Korusu'ndaki evde incelemesini gerçekleştirdi.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Feraye Tanyolaç'ın, "Gecekondu dairesinde, kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareler dadandı. Kira üst bedeli 45 bin lira olmalı" dediği evle ilgili bilirkişi heyeti, bölgedeki emsal konutlarla ilgili de saha araştırmasına varıncaya kadar yaptığı incelemeyle evin 75 bin lira kira bedelinin olduğu tespitinde bulundu. Hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

MAHKEME KARAR VERDİ

Davanın geçtiğimiz günlerde görülen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, bilirkişi heyetinin tespit ettiği 75 bin liranın yerinde olduğuna hükmetti ancak yüzde 10'luk bir takdir indiriminde bulunarak kiranın 68 bin lira olmasına karar verdi.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Mahkeme ayrıca Feraye Tanyolaç'ın 2023 Ocak ayından itibaren ödemesine de hükmetti. Karar kesinleştikten sonra bu parayı ödemesi beklenen Tanyolaç'ın yıllık kira zam oranı da 67 bin 500 lira üzerinden hesaplanacak.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Bilirkişi heyetinin yaptığı tespitlere göre; Tanyolaç'ın Bebek'teki evi 3 oda 1 salondan oluşuyor. 150 metrekarelin bir alana sahip evin, salon, oda, antre ve mutfağının zeminleri laminant parke kaplamalı.

Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik olmuştu! İşte Gecekondudan hallice dediği evin yeni kirası...

Duvarları ise saten boyalı olan evin, tavanları ise tavan boyasıyla boyalı. Banyo, tuvaletin zemin ve duvarları da seramik kaplamalı.