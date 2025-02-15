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Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarının odağındaki menajer Ayşe Barım ile ilgili yürütülen soruşturmada ifade veren oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şarkıcı Mert Demir'le yaşadığı aşkın reklam olduğu öne sürüldü. Uzun bir süre magazin manşetlerinde yer alan iddia sonrası ikiliden dikkat çeken bir hamle geldi. Serenay Sarıkaya, Mert Demir ile Sevgililer Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Demir, sevgilisi Sarıkaya'yı öpmelere doyamadı. Ancak ikilinin görüntüleri çoğu sosyal medya kullanıcısına inandırıcı gelmedi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 15:42
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşkının reklam olduğu iddia edildi. Ayşe Barım'la ilgili yürütülen soruşturmada geçen haftalarda ifade veren Sarıkaya, Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, menajerinin bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

Ünlü oyuncu ayrıca bir iş adamından menajeri Ayşe Barım'ın 5 milyon dolar rüşvet aldığına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi. Sarıkaya, bu beraberlik için kendisinin de bir para almadığını belirtti.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

Söz konusu iddiaların ardından çok fazla kamera önüne çıkmayan Serenay Sarıkaya'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

Mert Demir, Serenay Sarıkaya'yı öptüğü bir videoyu Instagram hesabında kalp emojisi ile yayınladı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

Sarıkaya da Demir'in 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımı kendi sayfasında yayınladı.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

İşte o paylaşım...

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den Sevgililer Günü paylaşımı!

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu! İddiaları perdelemeye mi çalıştılar?

'REKLAM AŞKI' İDDİALARINI PERDELEMEYE Mİ ÇALIŞTILAR?

'Reklam aşkı' iddialarını yalanlayan ikilinin Sevgililer Günü paylaşımı çoğu sosyal medya kullanıcısını ikna etmedi. "Yalandan bunların aşkı" yorumlarının yapıldığı Sarıkaya-Demir ilişkisi yine inandırıcı gelmedi.