Özcan Deniz’e annesinden uzaklaştırma talebi! “Can güvenliği olmadığı için...” Gelinine şiddet uyguladığı iddia edilmişti

Feyza Aktan ile evliliğinden Kuzey adında bir oğlu olan Özcan Deniz, 2023'te İranlı modacı Samar Dadgar ile evlendi. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık adlarından söz ettiren ünlü çift, son dönemlerde Deniz'in ailesi ile yaşadıkları sıkıntılarla gündem oldu.

Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlar yaşayan Deniz, yaptığı paylaşımlarda artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söyledi. Ailesine rest çeken Özcan Deniz, "Hiç olmadığım kadar hafif ve güçlüyüm" ifadelerini kullandı.

Ailesini silen Özcan Deniz hakkında dün ağızları açık bırakan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, gelinine şiddet uyguladı.

Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Üstündağ, şunları söyledi: "Samar ile ilgili şunu duydum, bana anlatan insanlar.