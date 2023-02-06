Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı! Ablasından yeni paylaşım geldi! Gözyaşları içinde duyurdu
Sosyal medya hesaplarında yayınladığı yemek videoları ile tanınan Taha Duymaz'dan kötü haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı öğrenildi. Fenomenin ablası, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı. Ailesine ulaşmaya çalışan Semiha Duymaz, gözyaşları içinde yeni bir paylaşımda daha bulundu.
06.02.2023 19:14 - Son Güncelleme: 06.02.2023 19:14
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi.
Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.
Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.
Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.