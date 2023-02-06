Fenomen Taha Duymaz ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı! Ablasından yeni paylaşım geldi! Gözyaşları içinde duyurdu

Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.