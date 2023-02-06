Melisa Aslı Pamuk’tan sevindiren haber geldi! Ailesi depremde mahsur kalan Melisa “Anneannem yürüyemiyor” demişti...

"YARDIMCI OLABİLECEKLER VAR MI?"

Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı No.10 Cem Apartmanı 4'üncü kat Antakya." dedi.