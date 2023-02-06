Melisa Aslı Pamuk'tan sevindiren haber geldi! Ailesi depremde mahsur kalan Melisa “Anneannem yürüyemiyor” demişti...
Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren ve birçok ilde hissedilen depremde çok sayıda bina yıkıldı. Ailesi Hatay'da olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk da sosyal medya hesabında "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile birlikte binada mahsur kaldılar" yardım çağrısında bulundu. Yeni bir paylaşım daha yapan Pamuk, sevindiren haberi duyurdu.
06.02.2023 20:08 - Son Güncelleme: 06.02.2023 20:17
Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ili derinden etkiledi.
Ailesi Hatay'da olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk da sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak yardım istedi.
"YARDIMCI OLABİLECEKLER VAR MI?"
Melisa Aslı Pamuk, "Anneannem yürüyemiyor, hasta... Teyzem ile binada mahsur kaldılar. Apartman ne durumda bilmiyoruz, bölgede yardımcı olabilecekler var mı? 75.yıl Bulvarı No.10 Cem Apartmanı 4'üncü kat Antakya." dedi.