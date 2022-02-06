Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı'nın eşinden tüyler ürperten dayak iddiası! Mihriban 'asla susmayacağım' dedi fotoğrafları ifşaladı...

Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu. Özer Hurmacı'nın boşanmak dilekçesindeki iddialara göre; Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum'a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi.