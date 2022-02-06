Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı'nın eşinden tüyler ürperten dayak iddiası! Mihriban 'asla susmayacağım' dedi fotoğrafları ifşaladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı'nın eşinden tüyler ürperten dayak iddiası! "Asla susmayacağım" dedi fotoğrafları tek tek ifşaladı Mihriban Hurmacı... Geçtiğimiz aylarda, eşi Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritası çıkarttırıp kendisini aldatmakla suçladığını ifade eden ve boşanma davası açan futbolcu Özer Hurmacı bu kararından vazgeçmişti. Hurmacı şoke eden 'darp' iddiasıyla gündeme geldi. Evliliklerine bir şans daha veren ikili bu kez de kan donduran kareler ve iddialarla adından söz ettirdi. Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen ve fotoğraflarını paylaşan Mihriban Hurmacı, tüyler ürperten görüntülerin ardından bakın neler anlattı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Özer Hurmacı'nın eşinden tüyler ürperten dayak iddiası! Mihriban 'asla susmayacağım' dedi fotoğrafları ifşaladı...
Geçtiğimiz aylarda boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ancak sonrasında evliliklerini kurtarmak isteyen eski futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı arasında bu kez şiddet skandalı patlak verdi. İşte öncesi ve sonrasıyla haberin tüm detayları...
Özer Hurmacı, Trabzonspor'da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti. Çiftin nikâh şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.
İLETİŞİMSİZLİK VARDI
Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak Boşanma davası açmıştı.
Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu. Özer Hurmacı'nın boşanmak dilekçesindeki iddialara göre; Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum'a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi.