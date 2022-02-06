Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu "Pala Pascal" oldu görenler tanıyamadı
Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren yıldız "Pala Pascal" oldu, görenler tanıyamadı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yıllardır Türkiye'de yaşayan 50 yaşındaki Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bıyık bıraktığı yeni imajıyla herkesi şaşkına çeviren Pascal Nouma'nın son halini görenler yorum yağmuruna tuttu.
06.02.2022 11:29
- Son Güncelleme: 06.02.2022 11:36
"PALA PASCAL"
Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu "Pala Pascal" oldu görenler tanıyamadı...
Geçtiğimiz aylarda 50 yaşındaki Pascal Nouma'nın üzerindeki tişörtün fiyatı dudak uçuklatmıştı. Bir mekanda arkadaşıyla Dj setinin başına geçen Nouma, sahne öncesi yapımcı arkadaşı Gökhan Yalçın, eski futbolcuya bir tişört hediye etmişti.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yıllardır Türkiye'de yaşayan Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.