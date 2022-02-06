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Haberler Magazin Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu "Pala Pascal" oldu görenler tanıyamadı

Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu "Pala Pascal" oldu görenler tanıyamadı

Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren yıldız "Pala Pascal" oldu, görenler tanıyamadı. Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yıllardır Türkiye'de yaşayan 50 yaşındaki Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bıyık bıraktığı yeni imajıyla herkesi şaşkına çeviren Pascal Nouma'nın son halini görenler yorum yağmuruna tuttu.

06.02.2022 11:29 - Son Güncelleme: 06.02.2022 11:36
Pascal Nouma’nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pala Pascal oldu görenler tanıyamadı

"PALA PASCAL"

Pascal Nouma'nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş'ın eski futbolcusu "Pala Pascal" oldu görenler tanıyamadı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pascal Nouma’nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pala Pascal oldu görenler tanıyamadı

Geçtiğimiz aylarda 50 yaşındaki Pascal Nouma'nın üzerindeki tişörtün fiyatı dudak uçuklatmıştı. Bir mekanda arkadaşıyla Dj setinin başına geçen Nouma, sahne öncesi yapımcı arkadaşı Gökhan Yalçın, eski futbolcuya bir tişört hediye etmişti.

Pascal Nouma’nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pala Pascal oldu görenler tanıyamadı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve yıllardır Türkiye'de yaşayan Pascal Nouma'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Pascal Nouma’nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pala Pascal oldu görenler tanıyamadı

Bıyık bıraktığı yeni imajıyla dikkat çeken eski futbolcunun paylaşımına binlerce yorum geldi.

Pascal Nouma’nın son hali sosyal medyayı yıktı geçti! İmaj değiştiren Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pala Pascal oldu görenler tanıyamadı

İşte başta Pascal Nouma'nın son hali olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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